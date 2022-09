FC Nantes : Blas a une explication aux problèmes rencontrés par son équipe à l'extérieur

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Cet après-midi, Ludovic Blas était présent en conférence de presse, à la veille de la 2e journée du tour de poules de l'Europa League, qui verra le FC Nantes défier Qarabag sur sa pelouse. Le meneur de jeu a été questionné sur les difficultés rencontrées par son équipe loin de ses bases, elle qui s'est faite exploser par le PSG dans le Trophée des champions (0-4), a été tenue en échec à Angers (0-0) et Strasbourg (1-1), battue à Marseille (1-2) et à Lorient (2-3). Une question de concentration, selon lui...

"Si on avait les réponses, on aurait été tranquille. Je ne sais pas comment répondre à ça, après je pense que le public à domicile nous aide beaucoup et nous pousse à force de bonnes choses. Maintenant, c'est à nous de faire preuve de caractère et de plus de concentration à l'extérieur pour faire de bons matches et on ne doit pas attendre l'ambiance de la Beaujoire pour en faire. Ça se passe dans la tête."