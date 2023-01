FC Nantes - Auxerre : Blas en jambes, Coco en sauveur, Simon à l'ouest... les Tops et les Flops du succès des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Quelle triste prestation pour le FC Nantes ! Malgré la victoire, les Canaris n'ont pas rassuré leurs supporters, loin de là. Jusqu'à l'ouverture du score de Marcus Coco à la 74e minute, ils semblaient bien incapables d'emballer une rencontre bloquée par l'AJ Auxerre. Plutôt entreprenants en première période, ils se sont faits endormir par leurs adversaires après la pause. Mais heureusement, une belle ouverture de Ganago a permis à Coco de tromper Costil de près.

Simon est passé à côté de son match

Ce succès porte la patte de Ludovic Blas, même si l'ancien Guingampais n'est pas impliqué sur l'action décisive. Le milieu offensif a été très mobile, entreprenant pendant toute la partie, alors que les Auxerrois ne l'ont pas ménagé. Il s'est baladé sur tout le terrain, se trouvant à l'origine de beaucoup d'actions hélas pas conclues par des partenaires offensifs longtemps maladroits. A noter également le bon comportement de la charnière Castelletto-Pallois, pourtant opposée à un Niang remuant. Au niveau offensif, Ignatius Ganago a tiré sur la barre en première période et été passeur décisif pour Coco. Cela contrebalance son déchet dans le jeu. Enfin, Alban Lafont a fait bonne garde tout au long de la partie, même si on peut lui reprocher de pas toujours rassurer son équipe dans le domaine aérien. Il a réalisé trois gros arrêts dans le dernier quart d'heure, quand l'AJA a poussé pour égaliser.

Au rayon des déceptions, on nommera en premier lieu Moses Simon. L'ailier nigérian a tout fait de travers, perdant une quantité impressionnante de duels. Kombouaré l'a sorti à l'heure de jeu. Evann Guessand n'a pas non plus été à la fête en attaque, totalement mis sous l'éteignoir par la défense auxerroise. Enfin, petite déception avec les latéraux Fabien Centonze et Charles Traoré, pas spécialement sereins au niveau défensif et transparents en attaque...

Le #FCNantes absent de cette 2ème mi-temps, qui marque sur un éclair, et qui depuis subit les grosses occaz... 🥶 #FCNAJA — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) January 1, 2023

Pour résumer Le FC Nantes s'est imposé face à l'AJ Auxerre (1-0) cet après-midi. Une rencontre intéressante en première période mais très triste en seconde, même si c'est au moment où on n'y croyait plus que Marcus Coco a permis aux Canaris de débloquer la partie.

Raphaël Nouet

Rédacteur