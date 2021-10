FC Nantes : Blas envoie un message fort aux Girondins

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

9e de Ligue 1, le FC Nantes, qui reste sur 3 victoires lors de ses 4 derniers matchs, se déplace ce dimanche sur la pelouse des Girondins de Bordeaux, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Quatre jours avant cette rencontre, le meilleur buteur des Canaris cette saison, Ludovic Blas, s'est exprimé sur le site officiel du FCN.

"On joue chaque match pour le gagner et donc on ira à Bordeaux pour s'imposer. Il va falloir bien travailler et on attend le retour des internationaux pour être au complet. On se doit de jouer notre jeu, de ne pas évoluer contre-nature. Il faudra être dans le match dès les premiers instants, rentrer sur le terrain avec la bonne mentalité et faire ce qu'on sait faire ensuite. On verra ce que le scénario donnera."

🗓 10ème journée de @Ligue1UberEats.



La rencontre face aux @girondins a été fixée au 𝕕𝕚𝕞𝕒𝕟𝕔𝕙𝕖 𝟙𝟟 𝕠𝕔𝕥𝕠𝕓𝕣𝕖, à 15h, au Matmut Atlantique. Match à suivre sur @PVSportFR.



#FCGBFCN pic.twitter.com/El6804fvWp — FC Nantes (@FCNantes) September 16, 2021