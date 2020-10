FC Nantes : Blas et Louza veulent ramener les Canaris dans le haut du tableau

Pour Ludovic Blas, voir le FC Nantes seulement 15e de Ligue 1 après 7 journées est une aberration : « On n'est pas à notre place. Mais c'est comme ça, c'est le début de saison. On se doit de faire beaucoup mieux au vu des qualités de l'effectif. (...) On sait qu'on est capable de faire plus. La victoire face à Brest nous redonne confiance. Dans le football, il ne faut pas douter. Ça va nous aider à bien entamer les matchs. Le plus difficile, c'est de confirmer ».

Même son de cloche chez son ami Imran Louza, qui estime que son équipe est pétrie de qualités et peut amorcer une remontada : « Cette victoire face à Brest était indispensable. On était dans une période difficile, c'était important de réagir à la Maison. C'est toujours fragile, il faut continuer à gagner, et confirmer à Lens. On a la qualité pour alterner possession et contre attaques. C'est une bonne chose d'avoir ces deux options ».

Blas content de son début de saison, Louza un peu moins

Les deux milieux du FCN ont été interrogé sur leurs débuts de saison respectifs : Depuis le début de saison, je me sens bien physiquement, je fais beaucoup d'efforts. Mon but face à Brest, je ne le trouve pas spécialement beau. Celui à Monaco était plus difficile », a expliqué Blas dans des propos relayés par le Twitter officiel nantais.

Louza, lui, a un petit regret : « J'étais assez content de mon début de saison, le carton rouge m'a un peu stoppé dans mon élan, surtout qu'il y a eu la trêve ensuite. Mais ça m'a permis de prendre du recul, sur ce que je dois encore améliorer ».