FC Nantes : Blas met une claque à Mbappé et met l’OL en garde

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Andy Delort absent, Ludovic Blas sera encore très attendu pour mener l’attaque du FC Nantes contre l’OGC Nice (15h). Le milieu offensif des Canaris n’a pas attendu cette prochaine rencontre à la Beaujoire pour se mettre en évidence. Avant la prestation de Kylian Mbappé hier à Brest (2-1), le site Tribune Nantaise relayait une statistique selon laquelle Blas était deuxième du classement des meilleurs dribbleurs de Ligue 1 (49 dribbles sur 107 tentés) derrière Lionel Messi mais devant Kylian Mbappé !

Podcast Men's Up Life

Blas prévient l'OL

S’il ne fait pas vraiment cas de de genre de statistiques, Blas préfère se projeter sur la demi-finale de Coupe de France contre l’OL le mois prochain. « La mission ? Essayer de garder le trophée le plus longtemps possible, a-t-il affirmé sur la radio Hit West. Lyon reste une très bonne équipe après on savait très bien qu’il y avait également Annecy et Toulouse donc tirer Lyon ce n’était pas non plus le meilleur tirage possible. Après le premier point que l’on voulait c’était de recevoir donc que ce soit Lyon ou les deux autres équipes ce n’est pas un problème. Avec ce qu’il s’est passé l’année dernière c’est sûr que maintenant tout le monde y croit (…) Le meilleur moyen de gagner ce match là c’est de gagner en Ligue 1 et s’éloigner du maintien. Chaque chose en son temps. »

« La trêve de novembre m’avait coupé dans mon élan alors que je me sentais super bien » – Ludovic Blas (Hit West) #SportNantes #FCNantes #HBCNantes https://t.co/0SCEpcBZUo — Tribune Nantaise (@TribuneNantaise) March 10, 2023

Pour résumer Annoncé titulaire contre l’OGC Nice, pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 (15h), Ludovic Blas sera encore très attendu à la Beaujoire. Le milieu offensif du FC Nantes sait se mettre en évidence, n'en déplaise à Kylian Mbappé.

Bastien Aubert

Rédacteur