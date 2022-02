FC Nantes : avant le PSG, Blas rappelle à Kombouaré qu'il ne joue pas à son poste

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours de la réception du Paris Saint-Germain, le milieu offensif du FC Nantes, Ludovic Blas, qui a été élu deuxième meilleur joueur du mois de janvier de Ligue 1, a été interrogé sur son repositionnement en faux numéro 9.

"Ce n'est pas mon poste de prédilection"

"C’est différent. Ça a bien fonctionné comme ça jusqu’à maintenant, donc, c’est normal qu’on continue à jouer dans ce système (3-4-3). J’arrive à me repérer. Il y a certaines habitudes qui reviennent car j’ai déjà évolué à ce poste à Guingamp. Ce n’est pas mon poste de prédilection mais il faut répondre présent. On est plus esseulé devant. C’est assez difficile. On part de plus loin aussi car il faut défendre. Après, pour attaquer, on se retrouve souvent à trois contre cinq. On demande beaucoup aux latéraux de nous suivre. Après, ça marche bien, donc, ce n’est pas grave, on va courir !", a confié l'ancien joueur de l'En Avant Guingamp, qui n'a donc pas manquer de rappeler à son entraîneur, Antoine Kombouaré, qu'il ne joue pas à son poste de prédilection actuellement.

