FC Nantes : Blas manque de respect au club en vue du mercato, il se fait démolir !

Ludovic Blas pensait sans doute bien faire au FC Nantes. Invité à évoquer son actualité et ses déboires passés avec Antoine Kombouaré, le milieu offensif (23 ans) est même jusqu’à faire son mea culpa !

« La personne que j’ai retrouvée à Nantes n’est pas la même que celle que j’ai connue à Guingamp. Il ne veut pas pratiquer le même football non plus, a-t-il reconnu ce mardi au micro de RMC Sport. J’étais jeune à Guingamp, et je n’ai pas accepté certaines choses, certaines critiques. Je ne prenais pas les conseils non plus. Désormais, je fais beaucoup plus attention à tout ça, je suis beaucoup plus attentif à ce qu’on peut me dire. C’est souvent le défaut des jeunes joueurs, dont j’ai fait partie. On veut tout, tout de suite et on n’écoute pas trop ce qu’on nous dit. »

« Quel manque de respect »

L’intégralité de l’interview de Blas, très axée sur sa propre personne, n’a pas été du goût des supporters du FC Nantes. « On dirait que Blas a peur de connaître une deuxième descente en Ligue 2, à quelques mois de l’été et du mercato, il se met en lumière en interview. Le « je » avant les « jeu » ? En tout cas, pas très collectif cette intervention. On est 19e, belle récente réussite... », ironise le fondateur du site La Maison Jaune Maxime Thomas. Emmanuel Merceron souffle : « La saison des interviews lunaires... »

Blasinho résume la situation : « Parler de sa situation personnelle et de sa petite personne alors que tu es sur le point de descendre pour la 2ème fois en 3 ans... Quel manque de respect. »