FC Nantes : blessé de guerre, échecs… un ancien proche évoque sa relation avec Kita

Le journaliste de 20 Minutes David Phelippeau a profité de la nomination de Yoann Joubert à la tête du club féminin de hand de Nantes pour lui parler du projet YelloPark. C'est qu'en tant que PDG du promoteur immobilier Réalités, il a travaillé comme un forcené sur le nouveau stade dont rêvait Waldemar Kita pour donner une nouvelle dimension au FC Nantes. Mais la municipalité, poussée par les supporters, qui voulaient garder la Beaujoire, a apposé son véto.

"L’impression d’avoir raté quelque chose pour la ville"

Joubert a évoqué ses rapports actuels avec Kita, deux ans après que le dossier YelloPark ait été torpillé : "On a très peu de relations. Je l’ai eu au téléphone la semaine dernière car la société YelloPark existe toujours. On en fait quoi ? On ne sait pas, en fait. Sinon, il vit sa vie, je vis la mienne… Maintenant, on a l’impression d’être comme des blessés de guerre, l’impression d’avoir raté quelque chose pour la ville et pour le club. Moi qui déteste les échecs… On me dirait de recommencer, je recommence demain. Je sais que c’était hyper bon pour tout le monde".

"On a essayé sincèrement. J’aurais voulu cosigner le permis de construire avec les supporteurs. Je ne concevais pas les choses autrement. Il faut construire avec les gens. J’ai encore les boules. Je le redis, si ça devait redémarrer demain, j’en serais le premier heureux, mais ça serait une réhabilitation ou rien."