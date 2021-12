FC Nantes : bonne nouvelle avant Vitré avant un coup de froid pour les Canaris ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Deux mille personnes maximum à l’intérieur, 5 000 à l’extérieur. À compter de lundi et pour une durée de trois semaines, le système de jauges disparu à l’automne fera donc son retour dans le monde du sport. Une décision justifiée hier par la nécessité de « limiter les grands rassemblements» exprimée par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Cette mesure ne fait pas de différence entre le Stade de France et les enceintes des petits villages.

Applicables à partir de lundi, cela veut dire que le All-Star Game de basket prévu par exemple demain à Bercy devrait bien se dérouler à guichets fermés. En revanche, la 15e journée du Top 14 et les trois prochaines journées de Ligue 1 seront concernées. Pour ce qui est de la Coupe de France de foot, les matches prévus dimanche pourront se disputer dans des stades pleins. Pas ceux programmés lundi ou mardi : Vannes-PSG et Lens-Lille.

« C’est forcément frustrant, indique dans L’Équipe Maxime Ray, président du Vannes OC. On va voir comment on répartit les places (5 000 au lieu de 9 600 environ). La demande était estimée à 30 000 sur la zone vannetaise, sans parler de la Bretagne. On aurait évidemment joué à guichets fermés en temps normal. On aurait même rempli le Moustoir et peut-être le Roazhon Park. » Le voisin du FC Nantes, lui, passera entre les gouttes des nouvelles restrictions et devrait pouvoir recevoir Vitré avec ses supporters dimanche (13h45) même si ce dernier a fait appel au sujet de la tenue du match à la Beaujoire. Quoi qu’il en soit, du public sera au rendez-vous. Et cela reste une très bonne nouvelle.

🚨 L'@AsVitre1907 ayant fait appel à la décision de jouer la #CDF au Stade de la Beaujoire, le @FCNantes est en attente de la décision finale de la FFF.



Le Club fait tout son possible pour communiquer au plus vite les modalités de réservation et d'accueil à la Beaujoire 👇 — FC Nantes (@FCNantes) December 27, 2021