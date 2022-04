FC Nantes : Bordeaux l'ennemi à faire descendre ? Un Canari répond

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Un classique de notre Ligue 1. Un match toujours attendu, et même considéré comme un derby en dépit de la distance qui sépare les deux villes. FC Nantes contre Girondins de Bordeaux, c'est dimanche à 15 heures et il a été demandé, en conférence de presse, à Wylan Cyprien si pour les joueurs, le duel était également très important.

Réponse de l'intéressé : "Les supporters nous ont fait passer le message, oui. On va toute faire pour gagner le match, parce qu'on a envie de prendre des points et de la confiance. Plus que pour la rivalité. Mettre Bordeaux en Ligue 2, comme l'espèrent nos supporters ? Nous, on veut leur faire plaisir, on joue aussi pour ça. Mais on joue de la même façon contre Angers que face à Bordeaux.

Ce duel face aux Girondins, on ressent vite son importance. Ce n'est pas un match comme les autres, c'est clair. Les supporters nous ont déjà donné un coup de boost supplémentaire."

Pour résumer Dimanche, à 15 heures aura lieu le traditionnel derby de l'Atlantique entre le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux. Alors que les Canaris jouent le haut de tableau, les Bordelais tentent de ne pas descendre. Un match qui ne sera pas tout à fait comme un autre.

Benjamin Danet

Rédacteur