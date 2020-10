FC Nantes – Brest (3-1) : Gourcuff ne se satisfait pas du résultat et s'explique pour Augustin et Simon Moses

Ce dimanche après-midi, le FC Nantes s'est imposé face au Stade Brestois, un succès capital dans un début de saison difficile. Après la rencontre, devant la presse, le technicien n'a pas caché que les Canaris ont obtenu « trois points qui font du bien ».

Néanmoins, en bon perfectionniste, Christian Gourcuff ne peut pas se satisfaire du contenu offert par ses hommes sur la pelouse. « On a vu que sur la maîtrise globale de la rencontre, c'était insuffisant. Même à 2-0 on n'est pas serein. (...). Je ne suis pas aveugle, j'aspire à beaucoup mieux, quand on perd des ballons faciles en milieu de terrain... Quand on n'a pas la maîtrise, c'est pas un match qu'on vit bien », a regretté Gourcuff.

Simon avait un souci, Augustin n'est pas prêt

Par ailleurs, le technicien nantais a évoqué les cas personnel. Concernant Simon Moses, Gourcuff a révélé qu'un « souci personnel » l'avait poussé à le laisser sur le banc au coup d'envoi soulignant sa bonne entrée en jeu. Pour Pedro Chirivella, un coup à la tête explique sa sortie à la pause. Enfin, concernant Jean-Kevin Augustin, Gourcuff a été clair. « Jean Kevin Augustin doit parfaire son physique », a estimé le technicien nantais.