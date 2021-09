FC Nantes - Brest (3-1) : les 3 héros de la nouvelle victoire des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Antoine Kombouaré

L’entraîneur du FC Nantes, qui tire la quintessence de son groupe, est le grand artisan de l’excellent début de saison des Canaris, qui pointent provisoirement à la 6e place du classement avec 10 points au compteur.

Ludovic Blas

Véritable dépositaire du jeu nantais, Ludovic Blas a de nouveau rayonné en ouvrant notamment le score d’une frappe de l'intérieur du pied gauche qui a trouvé le petit filet de Marco Bizot (27e). L’ancien joueur de l’En Avant de Guingamp, qui en est désormais à 4 buts inscrits depuis le début de la saison, prend match après match une nouvelle dimension. Remplacé par Samuel Moutoussamy (78e).

Nicolas Pallois

Solide dans les duels, propre dans la relance et rassurant pour ses coéquipiers, le défenseur central nantais a rendu une très bonne copie et s’est même offert un rush qui a enflammé la Beaujoire, en récupérant le ballon dans son camp et en éliminant plusieurs joueurs avant d’être faucher après avoir réussi un petit pont (43e).

𝗘𝗧 𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗨𝗫 🥰



L'objectif est atteint, nos Nantais enchaînent avec une deuxième victoire en trois jours.



🔜 Solides, appliqués et conquérants, ils tenteront de remettre les mêmes ingrédients ce dimanche face au @StadeDeReims.#FCNSB29 • 3-1 — FC Nantes (@FCNantes) September 22, 2021