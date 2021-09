FC Nantes : Brest, la confiance, le point médical, Kombouaré avait des choses à dire

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le Stade Brestois

"On a envie de voir ce qu'on est capables de faire après Angers. Mais Brest reste à l'affût. C'est une équipe de notre championnat. Le staff de Brest aura regardé notre match à Angers, bien entendu. Dans leur équipe, ils sont vifs devant, il nous faudra bien défendre. On devra être vigilants. Brest boa venir pour être solide et bien défendre. Le temps jouera pour eux. Plus ils tiendront, plus ils auront confiance."

Excès de confiance ?

"A Angers, on a juste validé notre travail depuis des semaines. Ca a apporté de la joie, oui. Surtout face à une équipe qui n'avait pas encore perdu. Mais on sait que les compteurs sont remis à zéro à chaque fois. Il faut de l'humilité, montrer que l'on peut enchaîner. On sait également qu'à Angers, on a été ballotés. Contre Nice, on avait fait un bon match, on avait été bons offensivement et on n'avait pas réussi à marquer. Donc, méfiance."

L'effectif

"On aura comme absent, Fabio, qui s'est blessé à Angers. C'est l'adducteur gauche. On verra au niveau des délais. Pour Appiah, on verra lors du dernier entraînement aujourd'hui."

L'expérience, le mental

"Que ce soit Kolo Muani, Blas ou Simon, notamment, ils ont acquis une certaine expérience. Le mental du joueur est primordial et quand on sait ce que ces garçons ont vécu la saison dernière...De temps en temps il faut les rebooster, mais ils savent bien ce qu'ils ont à faire."