FC Nantes : Bukari qualifié pour la Coupe du monde 2022, pas Simon

Après avoir gardé son but inviolé à l'aller (0-0), le Ghana a décroché ce mardi le match nul sur la pelouse du Nigéria (1-1) en barrage retour d'accession à la Coupe du monde 2022 dans la zone Afrique. Les Black Stars d'Osman Bukari ont donc validé leur billet pour le Mondial au Qatar au contraire des Super Eagles de Moses Simon.

🇬🇭🌟 The Black Stars are back at the #WorldCup!#WCQ | #WorldCup | @ghanafaofficial pic.twitter.com/IffeVBe862