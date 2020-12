FC Nantes : bus arrêté, supporters en colère... ça avait chauffé pour les Canaris avant Strasbourg !

Mené par le RC Strasbourg (0-2) actuellement, le FC Nantes est en crise. Une crise qui était déjà largement palpable avant le coup d'envoi de ce match de la 13e journée dans un stade de la Beaujoire pourtant vide.

Interdits d'entrer au stade du fait de la crise sanitaire, les supporters du FCN les plus virulents avaient arrêtés le bus des Canaris plus tôt dans la journée afin de faire part de leur mécontentement. « Après un début de saison totalement bidon, on attend de vous une réaction », avaient écrit les Ultras.

Nicolas Pallois et Franck Kita ont fait face aux fans en colère

En capitaine, Nicolas Pallois, accompagné du directeur général délégué Franck Kita sont allés parler avec les Ultras en colère avant de finalement remonter dans le bus dans une ambiance assez étrange.

A leur arrivée au stade, les joueurs de Christian Gourcuff avait reçu une autre message des Ultras : « Ne baffouez pas l'institution... C'est le boulot de la direction ». On devine que si le score en reste là, les prochains jours risquent d'être très tendus sur les bords de l'Erdre...