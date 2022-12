FC Nantes : Castelletto réagit à l'élimination du Cameroun à la Coupe du monde

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Malgré son exploit contre le Brésil (1-0), le Cameroun a été éliminé dès la phase de groupes de la Coupe du monde au Qatar. Le défenseur central du FC Nantes, Jean-Charles Castelletto, titulaire lors des trois matchs de poule et buteur contre la Serbie (3-3), a réagi à l'élimination des Lions Indomptables.

"Le sport est parfois cruel"

"Merci au peuple camerounais pour votre soutien et votre ferveur. Nous aurions aimé prolonger l’aventure. Le sport est parfois cruel. Je suis fier d’avoir pu porter ce maillot, d’avoir pu représenter ma nation durant la plus grande et la plus belle compétition qui soit. À bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles émotions. L'histoire continue...", a écrit l'ancien Brestois sur son compte Instagram.

Fabien Chorlet

Rédacteur