FC Nantes : Cardiff fait une annonce qui va soulager Kita et la Maison Jaune

Il y avait de quoi s'inquiéter pour le FC Nantes suite aux informations publiées par The Sun ce matin. Selon le tabloïd, Cardiff City comptait réclamer 95 M€ de dommages et intérêts aux Canaris pour les conséquences du transfert avorté d'Emiliano Sala en janvier 2019. Relégués en Championship lors de la saison suivante, les Blue Birds ont évidemment perdu gros en droits TV et autres entrées de billetterie. De là à imputer ça à l'absence de l'Argentin, décédé après un accident d'avion...

Heureusement, tout cela ne serait que pure invention ! Cardiff City a en effet publié un communiqué dans lequel il assure « qu'il n'y a pas de vérité dans les articles de presse du jour concernant une demande d'indemnisation à l'encontre du FC Nantes. Les suggestions qui ont été faites peuvent être totalement rejetées comme fausses ». Tant mieux pour le FCN et Waldemar Kita ! Mais il n'empêche qu'un litige est toujours en cours entre les deux parties, Nantes réclamant l'indemnité prévue au moment du transfert de son défunt joueur.

Pour résumer Le club gallois de Cardiff a publié un démenti en ce début d'après-midi pour dire que ce qui a été publié par le tabloïd The Sun concernant une indemnisation de 95 M€ réclamée au FC Nantes n'était pas vrai. Les Canaris peuvent souffler.

