FC Nantes : Cardiff menace ouvertement la Maison Jaune, Kita réplique

Le pauvre Emiliano Sala n'est pas près de reposer en paix... Plus de quatre ans après son décès, Cardiff, où il aurait dû jouer après son transfert en janvier 2019, trois jours avant son décès dans un accident d'avion, continue de protester contre les décisions de la FIFA et du TAS qui l'ont contraint à honorer les 17 M€ d'indemnité de transfert due au FC Nantes. Dans l'Equipe du jour, le propriétaire de Cardiff, Vincent Tan, déclare : "Je suis très en colère. Nous n'avons pas le choix, nous n'arrêterons pas. Ce n'est que le début, pas la fin. On n'a jamais pu utiliser le joueur très prometteur que nous avions acheté. Emiliano Sala aurait pu inscrire les quelques buts qui nous auraient sauvés de la rétrogradation en Championship. Cela a entraîné une perte de 113 M€, au minimum, pour le club. Avec Sala, on aurait pu se maintenir. Il n'a pas joué un seul match pour nous. Pourquoi devrions-nous payer l'intégralité de son transfert ? Le FC Nantes doit être puni. Il a négocié avec un agent sans licence (Willie McKay)".

Mais alors que Cardiff menace d'attaquer directement le FC Nantes en justice si jamais il n'obtient pas gain de cause auprès de la Cour suprême suisse, les avocats de Waldemar Kita, maîtres Jérôme Marsaudon et Louis-Marie Absil, ont qualifié cette démarche de "jusqu'au-boutisme ridicule, sans aucun fondement et de tentative vaine de faire oublier les décisions de la FIFA et du TAS condamnant sans équivoque Cardiff". Reste que le FCN est déjà attaqué par le club gallois en France puisque L'Equipe révèle que la juridiction interrégionale spécialisée de... Rennes a été saisie pour l'exercice illégal de la fonction d'agents de plusieurs personnes sur le dossier Sala. Qui est donc loin d'être refermé...