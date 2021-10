FC Nantes - Carnet : un ancien des Canaris est décédé

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes endeuillé. Selon les informations du journal l’Equipe, Sidi Kaba est mort à l’âge de 54 ans. Il avait survécu le 18 novembre 1984 à un accident de la route qui avait couté la vie à Michel Labejof et Seth Adonkor, frère de Marcel Desailly.

Le journal sportif précise que le Malien était une véritable pépite du FC Nantes en catégorie jeunes jusqu’à ce tragique accident. Il avait notamment côtoyé Didier Deschamps et Marcel Dessailly chez les jeunes canaris. Il n’avait jamais réussi à poursuivre sa carrière professionnelle après ça à cause de séquelles physiques et morales.

La rédaction de But Football Club adresse ses condoléances aux proches de Sidi Kaba.

