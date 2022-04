FC Nantes : Castelletto annonce la couleur avant Brest

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

À deux jours du déplacement sur la pelouse du Stade Brestois, à l'occasion de la 31e journée de Ligue 1, le défenseur central du FC Nantes, Jean-Charles Castelletto, a accordé une interview au site officiel des Canaris. Le Camerounais, qui a évolué à Brest de 2017 à 2020, s'est exprimé sur la rencontre à venir face aux Brestois.

"Enchaîner avec un bon résultat à Brest"

"On est focalisé sur le prochain rendez-vous à Brest. Je connais évidemment très bien cette formation brestoise. Jouer au Stade Francis-Le Blé, ça n'a jamais rien d'évident parce que le public pousse. Maintenant, on a été capable d'aller faire un coup à Clermont donc si on peut enchaîner par un nouveau bon résultat à Brest, on ne va pas s'en priver !"

