FC Nantes : Castelletto et Abeid expliquent comment Gourcuff va relancer la machine

Seizième du classement avec cinq points en six journées, le FC Nantes n'a plus de temps à perdre. Dimanche, à la Beaujoire face au Stade Brestois, il lui faudra remporter sa deuxième victoire de la saison sous peine de voir la crise s'installer dans la Maison Jaune. Crise qui pourrait coûter son poste à Christian Gourcuff. Mais d'après le défenseur Jean-Charles Castelletto et le milieu de terrain Mehdi Abeid, l'entraîneur des Canaris a tout fait pendant la trêve afin que son équipe retrouve des couleurs.

"Le coach a expliqué que notre jeu était à l'arrêt"

"La trêve nous a fait du bien, on a pu se ressourcer et ça nous a permis de reprendre des automatismes, a assuré Castelletto. J'espère que tout le repos accumulé va nous faire du bien, ce weekend. Pendant la trêve, on a eu des réunions et le coach a expliqué que notre jeu était un peu à l’arrêt, les attaquants défendaient beaucoup et repartaient de très bas."

"Aujourd'hui, on fait face à des difficultés comptables, il faut rectifier ça vite, a poursuivi Abeid. On encaisse trop de buts, donc il faut se rassurer défensivement et être plus efficace en attaque. Il n'y a pas le feu au lac. Il faut prendre les choses petit à petit et ne pas se précipiter. Il va falloir montrer du caractère, qu’on est mobilisé et ramener un maximum de points sur les quatre prochains matches."