Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Castelletto sur sa forme physique

« J’ai juste une petite gêne au cou, mais ça ne m’empêchera pas d’être disponible dimanche. »

Castelletto sur la bonne forme du FC Nantes

« On est content de la dynamique actuelle, après on veut pas s’enflammer. On joue match après match. On ne veut pas refaire les mêmes erreurs. »

« On a un peu un esprit de revanche. On va être très sérieux, ils ont des bons atouts offensifs. »

Castelletto sur la complémentarité des trois centraux

« Nicolas Pallois c’est quelqu’un qui aime les duels. Girotto et moi on est plus à la récupération des duels de Nico (Pallos). Si nous on est bien on sait que l’équipe va l’être aussi. »

Castelletto sur les atouts du FC Nantes

« On est difficile à jouer pour les autres équipes. On a vachement confiance en nos attaquants quand on prend un but et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de nous remotiver et de ne jamais lâcher »

"Cette année, notre force est qu'il y a beaucoup de concurrence et de motivation pour jouer. Et si à Montpellier on reste solide derrière et concentré jusqu'au bout, on peut faire quelque chose. »