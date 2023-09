FC Nantes : Castelletto prend Aristouy pour taper sur Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Durant la trêve internationale, le défenseur central du FC Nantes, Jean-Charles Castelletto, a accordé une longue interview au site officiel de la Ligue 1. Lors de cet entretien, il a été demandé à l'international camerounais si des choses dans la méthode de son entraîneur, Pierre Aristouy, différaient par rapport à ce que il a pu connaître par le passé, et donc notamment avec le prédécesseur de Pierre Aristouy, Antoine Kombouaré.

"Il y a plus de travail invisible qu’auparavant"

"On travaille beaucoup plus en dehors des entraînements. C’est plaisant ! Il a mis beaucoup de choses en place pour la cohésion de groupe. Avant l’entraînement, on a toujours une petite séance de préparation et on revient également deux après-midis par semaine - après la séance du matin - pour de la musculation et des étirements. Il y a plus de travail invisible qu’auparavant, on ne travaille pas que tactiquement", a révélé l'ancien Brestois.

Arrivé au @FCNantes en juillet 2020, le défenseur central Jean-Charles Castelletto se confie ➡️ https://t.co/9TdqM848fZ



👀 L’évolution de son rôle

📈 Sa progression

👤 Son poste

🇨🇲 Ses expériences internationales avec le Cameroun pic.twitter.com/wxM1YgFgwO — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 6, 2023

