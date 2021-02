FC Nantes : ce chiffre extrêmement humiliant pour Waldemar Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Toulouse, Sochaux, Auxerre, Nancy… Ces quatre clubs évoluent aujourd'hui en Ligue 2. Mais ils ont un autre point commun : ils ont terminé une fois dans les six premiers de Ligue 1 depuis la saison 2007-08, qui a vu Waldemar Kita prendre les rênes du FC Nantes. Sous la houlette de l'homme d'affaires polonais, la Maison Jaune a considérablement perdu de son lustre, la statistique fournie par les Cahiers du Foot en témoigne…

Un bilan catastrophique

Lyon est premier avec 12 places dans les six premiers de Ligue 1 sur 13 saisons depuis 2007-08. L’OM et le PSG suivent avec 11. Viennent ensuite le LOSC (9), Bordeaux (7), Saint-Etienne (6), Monaco et Rennes (5), Nice (4), Montpellier (3), Auxerre, Nancy, Reims, Sochaux et Toulouse (1). Le FC Nantes ? Jamais dans le Top 6 depuis la prise de pouvoir de Waldemar Kita.

Sans trophée, sans qualification européenne, avec une relégation (mais deux montées), le bilan du Polonais est tout de même difficilement défendable. Et justifie les manifestations récurrentes des supporters à son encontre depuis plusieurs semaines…