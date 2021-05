FC Nantes : ce coup tactique de Kombouaré qui a tout changé

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Si jamais le FC Nantes parvient à décrocher son maintien à l'issue de la saison en championnat ou au terme des barrages, le dimanche 25 avril comptera comme une date très importante. Ce jour-là, en effet, les Canaris, 19es au classement, affrontaient le RC Strasbourg à la Meinau. Ils étaient rentrés aux vestiaires menés 1-0 et largement dominés. C'est là que tout a basculé.

Kolo Muani en pointe, ça cartonne !

Selon tous les acteurs présents ce jour-là dans les entrailles de la Meinau, les murs ont tremblé car le Kanak a poussé l'une de ses gueulantes caractéristiques. Mais il a également effectué un changement tactique ayant porté ses fruits puisque son FCN a inscrit deux buts en seconde période à Strasbourg puis quatre à Brest (4-1) et trois contre Bordeaux (3-0).

« En plus de ses « mots justes » selon Alban Lafont, Kombouaré a provoqué un électrochoc chez ses joueurs, peut-on lire dans L'Equipe. « Si on continue comme ça, ce ne sera pas un but à la fin mais quatre ou cinq », a-t-il lancé en substance, tout en replaçant Randal Kolo Muani dans l’axe à côté de Kalifa Coulibaly, dans un 4-4-2. Depuis, Nantes a marqué neuf buts en deux matches et demi. »