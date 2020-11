FC Nantes : ce débat sur un départ de Kita qui enflamme les supporters

Waldemar Kita est un homme passionné. En prenant les rênes du FC Nantes en 2007, l’homme d’affaires franco-polonais s’est acheté une visibilité en France et dans un milieu qu’il affectionne. Les supporters des Canaris ont déchanté depuis. Et, pour tout dire, ils ne rêvent plus depuis très longtemps.

Les supporters militent pour un départ de Kita... en L2

C’est dans cette veine que des questionnements existentiels ou des sondages fleurissent ici et là sur l’avenir du FC Nantes. La plupart d’entre eux est d’ailleurs instructive car elle ouvre le débat. Lundi, par exemple, un twittos inspiré a demandé : « Vous préférez rester en L1 et garder Kita ou descendre en L2 avec plus de chance de perdre Kita au risque de faire une Strasbourg ? » Les réponses de la communauté nantaise ont explosé, avec en toile de fond un net penchant pour une relégation en L2 avec un éventuel départ de Kita ! « Kita est un homme d'affaire, je l'imagine mal vendre le FCN au rabais, a glissé Blasinho. Ceux qui souhaitent une descente en L2 pour de nouveaux repreneurs, je pense que vos espérances ne concordent pas avec ce qui se passerait réellement en cas de relégation. »

« Kita ne sera pas éternel, même en Ligue 1 »

Maxime Thomas a nourri le débat encore plus en profondeur. « Déjà, il faudrait l’assurance que Kita parte en cas de descente et ça c’est vraiment pas sûr du tout, explique le fondateur du site La Maison Jaune, Ensuite, tous les clubs ne font pas une Strasbourg, beaucoup ont du mal à se relever. Kita ne sera pas éternel, même en Ligue 1, le FC Nantes si (...) L’idéal serait des investisseurs locaux qui reprendraient le club, des mecs passionnés. Mais je nous vois mal rétrogradé pour « x » raisons. Et si Kita termine par partir, derrière les griffes de certains investisseurs comme OM, Bordeaux ne tarderont pas. » Le débat est (re)lancé.