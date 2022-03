FC Nantes : Kombouaré déplore quatre absents pour Montpellier et ne veut pas parler d'Europe

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le point santé

"Il y a toujours quatre absents. Jean-Kévin Augustin (adducteurs), Fabio (cheville), Marcus Coco (cheville) et Gor Manvelyan (ischio)."

Le programme des deux derniers jours

"On a travaillé un peu quand même, mais ça a été surtout de l'entraînement invisible avec la récupération, l'alimentation, du repos, du repos et du repos. On a quand même travaillé parce qu'il faut quand même préparer la réception de Montpellier, qui est un match important pour nous."

Comment éviter la décompression ?

"Il y a le discours qu'on leur tient, les échanges qu'on a entre nous, et entre eux ! Ils ont envie de goûter à ce plaisir de gagner le plus possible. Il y a cette dynamique qu'ils veulent entretenir le plus possible, et puis ils ne veulent pas décevoir les gens. Enfin, on a une revanche à prendre. Avec tous ces éléments, même si on sait que plus on avance et plus c'est compliqué, la fatigue - qu'on est capables de surmonter -, on doit montrer qu'on est capables d'enchaîner. Et la meilleure façon d'enchaîner, c'est de gagner ce match."

Montpellier

"A l'aller, on était revenus au score, on faisait de bonnes choses et on pensait avoir au moins glané un point... et on perd ce match. Et puis il faut se souvenir de l'année dernière. Ce sont eux qui nous envoie aux barrages. Et puis moi et mon staff, on n'a toujours pas trouvé la clé pour battre cette équipe de Montpellier. C'est un adversaire difficile, qui aime avoir le ballon, avec des qualités techniques notamment avec son maître à jouer Savanier. C'est la cinquième attaque du championnat. C'est une équipe qui aime bien attaquer. A nous de bien défendre et, peu importe la manière, gagner. J'ai entendu le discours d'Olivier Dall'Oglio qui demande à ses joueurs d'être plus précis dans le replacement face à nous. Il sait que la clé pour dimanche est de bien défendre. Je m'attends à un match plaisant avec deux équipes qui se rendent coup pour coup. Comme eux, on joue pour marquer le plus de but possible."

Une victoire pour en terminer avec le maintien et jouer l'Europe ?

"On ne pense pas comme ça. On ne veut pas gagner pour aller jouer l'Europe. On veut gagner le plus de matches possibles. On fera les comptes à la fin. Dans notre position, il faut valider le maintien avec une victoire contre Montpellier et continuer à engranger des victoires. Forcément, plus on gagnera, plus on se rapprochera des équipes de tête. Mais aujourd'hui, je m'interdis de dire qu'on joue pour l'Europe. On va éviter de s'enflammer."

Un possible turnover face à Montpellier ?

"La fatigue, oui. Mais quand vous gagnez, les fatigues sont vite balayées. On se sent plus léger. On a envie de jouer. Après, oui, on a un groupe conséquent. Je demande toujours à ce que tout le monde soit prêt. J'ai le temps de voir avec ceux qui enchaînent et de voir s'ils sont capables de continuer à enchaîner. Il y a du monde pour prendre la place. On a un groupe qui travaille et vit bien ensemble. Tout le monde se tient prêt pour dimanche."

Les louanges à son égard

"Ca fait 39 ans que je suis dans ce milieu. J'ai appris beaucoup à relativiser. Joueur, je prenais du recul et ce n'était jamais très grave. Entraîneur, j'ai aussi vécu de grands moments. J'ai pour coutume de laisser parler les gens, les médias écrire et dire. Nous, on reste concentrés sur notre travail. On est contents du travail qu'on fait. Notre plus grande fierté, c'est de voir nos supporters heureux. Ca, les joueurs l'ont compris. On sait garder les pieds sur terre. On sait que c'est éphémère. Il faut en profiter mais en même temps vite replonger dans le travail."

Les propos de Kita

"Je répondrais la même chose. Ce sont des concours de circonstances. Il n'y a pas d'entraîneur idéal, il n'y a pas de président idéal. Vous faites un bout de chemin ensemble. Des fois ça marche, des fois moins. Là, ça marche. C'est pour ça que je suis vigilant. On profite de ces moments, mais on garde les pieds sur terre. C'est éphémère. Ca va tellement vite dans le foot ! Je comprends ce qu'il a voulu dire, et j'ai le même sentiment. Une carrière, c'est aussi ça, des choix que vous faites, des décisions qui marchent. Et parfois, ça ne fonctionne pas. On en profite et on verra bien l'avenir."

🎙💬 "𝗠𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲𝗿 𝗾𝘂'𝗼𝗻 𝗲𝘀𝘁 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀 𝗱'𝗲𝗻𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿"



Face aux médias ce samedi, 𝘼𝙣𝙩𝙤𝙞𝙣𝙚 𝙆𝙤𝙢𝙗𝙤𝙪𝙖𝙧𝙚́ a fait le point avant la rencontre face à @MontpellierHSC, demain 👇 — FC Nantes (@FCNantes) March 5, 2022