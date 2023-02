FC Nantes : ce qu'il faut retenir du précieux succès contre Lorient (1-0)

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Une bonne entame

De toute évidence, et cela a d'ailleurs été confirmé par Fabien Centonze à la pause, les Canaris voulaient attaquer cette rencontre tambour battant. Mission réussie avec une frappe sèche de Mollet aux 20 mètres dès la 2e minute et une belle parade de Mannone. Jouant haut, effectuant le pressing, les joueurs de Kombouaré limitaient du coup la possession de balle des Merlus et les contraignaient même à rester dans leurs 30 mètres. Problème, les Nantais allaient par la suite se créer des situations mais pas d'occasions franches. Andy Delort, assez peu touché en première période, dévissait sa reprise du gauche (12e), Blas, faisait de même (16e) et il fallait attendre la fin de la première période pour assister à la frappe la plus dangereuse des Canaris, signée Blas aux 25 mètres (37e). Mais à l'image de la toute dernière situation chaude du premier acte, débordement de Centonze pour un centre qui ne trouvait pas preneur, les Nantais avaient beaucoup essayé au cours du premier acte. En vain. Prouvant, toutefois, qu'ils n'avaient pas déjà la tête au match contre la Juventus Turin, jeudi.

Delort pas dans le coup

S'il fallait résumer la prestation d'Andy Delort face aux Merlus, on pourrait revenir sur l'action des Canaris à la 53e minute. Décalé sur son côté gauche, Delort proposait une solution offensive et participait à l'effort collectif. Avant de se retrouver en position idéale sur le côte gauche et de complètement rater sa remise du pied gauche en direction de Ganago. Delort, à son image, a beaucoup couru, beaucoup tenté. Mais n'a pas converti le peu de ballons reçus. A la 59e minute, juste avant qu'il ne sorte, l'ancien de l'OGC Nice réussissait sa première frappe cadrée sous les couleurs du FC Nantes en reprenant, mollement, et du pied droit, un centre de Ludovic Blas. Assez peu. Une première qui ne restera pas dans les annales.

Blas a tout changé

Au regard de son talent, et sa facilité balle au pied (gauche), il n'est pas surprenant que ce soit Ludovic Blas qui ait modifié le cours du match. Le milieu de terrain des Canaris a d'ailleurs marqué cette rencontre de son empreinte. En dézonant en première période, il a permis aux Canaris de se montrer (plus) dangereux. En restant sur son côté, et en étant trop discret au retour du vestiaire, il s'est endormi avec ses partenaires vingt minutes durant. Jusqu'à la 66e minute et ce bijou enroulé du pied gauche qui a trompé Mannone et permis aux Nantais de déverrouiller le cadenas lortientais. Blas, techniquement au-dessus, est indéniablement LE dépositaire du jeu nantais. Attention toutefois à la dépendance.