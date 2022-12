FC Nantes : Centonze détaille la feuille de route musclée de la reprise

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Les joueurs du FC Nantes sont actuellement en Algarve, dans le sud du Portugal, où le temps alterne ondées et soleil. Mais ils n'en ont cure car ils sont là pour travailler, et dur ! En effet, Antoine Kombouaré a préparé une grosse préparation afin que ses troupes soient au top pour la reprise de la Ligue 1 et qu'elles s'éloignent rapidement des profondeurs du classement. Au micro du site officiel, Fabien Centonze a confirmé que depuis la reprise, lui et ses coéquipiers souffraient...

"Les choses ont été faites dans les règles. On avait coupé pendant deux semaines, même s'il y a eu un petit programme mis en place sur la deuxième. On s'est retrouvés à la Beaujoire avec des sessions fortes, qu'on doublait chaque jour. Lors de ce stage au Portugal, les muscles sont mis à rude épreuve ! On cherche à faire deux à trois semaines très intenses, comme ça on n'aura pas d'excuses pour la reprise du championnat. Personnellement, j'ai envie de prouver, de jouer. Mes débuts au FC Nantes sont mitigés. Je suis arrivé sur la pointe des pieds, blessé. J'ai fait ce qu'il fallait pour revenir à un niveau optimal. Je travaille beaucoup pour faire une deuxième partie de saison au top."