FC Nantes : Centonze fait son mea culpa et donne une raison de croire au maintien

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le FC Nantes a encore connu une déconvenue cinglante face à Montpellier samedi après-midi, soldée sur le score de 3-0 pour Montpellier. Pas exempt de tout reproche sur le troisième but, Fabien Centonze s’est excusé dans les colonnes de Ouest-France : « Je suis fautif sur le troisième but, j’aurai dû prendre l’info, je m’en excuse parce que je mets l’équipe dans une situation encore plus mal qu’elle ne l’est déjà », a raconté le latéral Nantais.

Un motif d’espoir

En revanche, l’ancien messin ne lâche rien dans la course au maintien, et croit toujours en les chances des Canaris : «Le petit truc qui nous manque, c’est ce petit brin de réussite. Ce serait bien qu’on arrive à mettre notre première occasion, ça nous mettrait en confiance ».

Il a ensuite expliqué l’impact qu’a pu avoir la nomination de Pierre Aristouy à la tête des Canaris : « Il a mis beaucoup d’intensité car il pensait qu’on avait un déficit physique. Il avait raison. On courait beaucoup moins que l’adversaire ». Signe que les Nantais ne donnaient peut-être pas tout sur le terrain…avec le fol espoir que ça peut changer sur les deux prochains matchs contre Lille et Angers ?