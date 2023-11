FC Nantes : Centonze, la voie royale pour un départ cet hiver ?

Le quatrième mois de compétition de la saison 2023-24 vient de débuter et Fabien Centonze n'a toujours pas joué un match ! Sur le banc en début de championnat, le latéral droit a été écarté début septembre pour quatre semaines après un gros clash avec Pierre Aristouy. Depuis qu'il a été autorisé à réintégrer le groupe, il enchaîne les petits pépins, comme cette lésion aux quadriceps qui l'a empêché de prétendre à une place dans le onze pour la réception du Stade de Reims (0-1) dimanche.

Certains ont vu dans cette nouvelle absence une blessure diplomatique. Même s'il s'entraîne de nouveau avec les pros, Centonze est promis à un départ cet hiver et il n'aurait aucune envie de risquer une blessure susceptible de le faire rester au-delà de janvier sur les bords de l'Erdre. La seule certitude à l'heure actuelle, c'est qu'aussi bien le FC Nantes que Pierre Aristouy et le défenseur de 27 ans ont tout intérêt à ce que l'aventure commune prenne fin lors du mercato hivernal !

A se demander si la blessure de Centonze n'est pas diplomatique. A mon avis on ne le reverra pas sur le terrain et au mercato d'hiver il sera vendu là où l'herbe est plus verte.https://t.co/OrhKGZP8Rw