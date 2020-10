FC Nantes : centre d'entraînement, stade... Waldemar Kita va quitter Nantes !

Très remonté contre la mairie et la Métropole, qu'il accuse de lui avoir fait dépenser 12 M€ pour rien, Waldemar Kita n'a pas renoncé à son projet de nouveau centre d'entraînement et de nouveau stade pour le FC Nantes. Comme à chacune de ses interviews récentes, l'homme d'affaires franco-polonais a répété son envie d'amener les Canaris dans une autre dimension... Avec ou sans la municipalité derrière lui.

Un projet lancé avant la fin d'année

« Je persiste à croire que la meilleure solution est un nouveau stade. Cela demande deux ans, quand rénover la Beaujoire prendrait quatre ou cinq ans. Avec la perte d’exploitation en plus », a-t-il martelé, confirmant que la société YelloPark, qui portait le projet, allait être dissoute. Alors que le convention d'exploitation de la Jonelière arrive à expiration en 2021, Waldemar Kita continue de brandir la menace d'une délocalisation.

Laissant deux mois à la Métropole pour réagir, le boss du FCN entend désormais aller vite concernant le centre d'entraînement : « Ancenis ? On prospecte deux ou trois lieux dans la région, où les gens sont prêts à nous accueillir. Hors de la métropole ? Oui, on n’a pas le choix, sauf s’ils me proposent quelque chose d’extraordinaire. Il faut 25-30 ha. Leur projet de nous donner des terrains dans différents endroits existe toujours. Mais on ne peut pas travailler comme ça ». Objectif : construire ces nouveaux locaux pour l'horizon 2022...