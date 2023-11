FC Nantes : ces 3 blocages fatals aux Canaris contre Reims

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Battu par le Stade de Reims (0-1), le FC Nantes n’est pas parvenu à relancer la machine à la Beaujoire après sa lourde défaite à Lens. En zone mixte, Marcus Coco a avancé plusieurs explications à cette défaite cruelle des Canaris.

Manque de patience et d’idées, équipe trop gentille…

« Je pense qu’on a voulu trop appuyer, forcer les choses. On n’a pas assez pris notre temps. On a mal géré la fin de match. Je pense qu’on a manqué d’idées. On butait contre un mur et on s’énervait au lieu de calmer le jeu, de prendre notre temps. En plus, on a la chance d’avoir un public qui ne siffle pas quand on repart de derrière. C’est totalement de notre faute, on n’a pas su être assez intelligents sur ce plan-là », a déploré l’ancien Guingampais.

Pour Marcus Coco, le problème est dans la tête : « Je pense qu’on n’est pas assez convaincu de nos qualités, de ce qu’on peut faire. Le mot est fort mais on manque peut-être d’ambition quand on affronte ce genre d’équipe. Est-on trop gentil ? Peut-être, à l’image de notre jeu… C’est ce qui nous fait défaut, oui. Il faut tirer des leçons de ce match. »

