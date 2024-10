FC Nantes : ces 3 choix hasardeux de Kombouaré à Strasbourg qui interrogent

Pourquoi mettre Lepenant sur le banc ?

Bien qu’un poil décevant il y a huit jours contre l’OGC Nice (1-1), Johann Lepenant a débuté sur le banc à Strasbourg et personne n’a trop compris pourquoi. « Je voulais bousculer tout le monde, parce que je ressentais de la fébrilité. Je voulais réinstaurer une concurrence pour élever le niveau de chacun », s’est justifié Antoine Kombouaré après la rencontre. Un discours difficilement audible quand on se rappelle que le Kanak avait loué à raison la belle seconde période contre les Aiglons et voulait surfer dessus à la Meinau.

Pourquoi insister avec Kadewere en 10 ?

Exit Lepenant, donc, ainsi que le capitaine Pedro Chirivella, pour Tino Kadewere et Gbamin. Paris ratés. Pour le premier, le placer une nouvelle fois au poste de meneur de jeu a déjà montré ses limites et fait son temps alors qu’on pensait naïvement que Lepenant occuperait cette position à la Meinau. « Il fallait jouer vite et mettre de l’intensité mais on s’est retrouvé à jouer trop de touches de balle, analyse justement Gbamin, titulaire et passé à côté au milieu de terrain. Le jeu se refermait et on était obligé de repasser par l’arrière au lieu d’aller vite vers l’avant. »

Pourquoi ne pas faire confiance aux jeunes ?

La polémique avait été lancée dès la publication du groupe du FC Nantes retenu pour le déplacement à Strasbourg : aucune trace de Louis Leroux, Dehmaine Tabibou ou encore Mathieu Acapandié. Prometteurs, ces trois pousses participaient à une nouvelle compétition de jeunes ce week-end, ce qui semble montrer que Kombouaré ne pense pas à eux pour apporter une autre forme de concurrence à son équipe première... Comme un pied-de-nez, magistral, c’est pourtant le jeune Bahereba Guirassy, de retour de blessure, qui a inscrit le seul but du FC Nantes à Strasbourg seulement 15 minutes après son entrée en jeu. Tout est dit.

Quel dommage de ne pas avoir laisser le petit Guirassy à disposition de ce tournoi des centres de formation, au lieu de marquer en L1, il aurait pu aider là bas bordel !! #RCSAFCN — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) October 27, 2024