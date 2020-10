FC Nantes : ces 3 joueurs qui plombent Christian Gourcuff

Vainqueur de Nîmes (2-1) lors de la 2e journée, le FC Nantes connaît par ailleurs un début de saison très difficile, marqué par des défaites à Monaco (1-2), à Lille (0-2) et des nuls à Bordeaux (0-0) ou à Saint-Etienne (2-2). D'ailleurs, Christian Gourcuff n'a pas caché son inquiétude vendredi soir après le revers dans le Nord. Dans le podcast Sans Contrôle, quatre journalistes spécialisés sur les Canaris, Simon Reungoat (Hit West), Jean-Marcel Boudard (Ouest-France), Pierre-Arnaud Bard (Presse Océan) et David Phelippeau (20 Minutes), ont ciblé les éléments défaillants de la machine nantaise.

"Ça manque d'inspiration"

« Je trouve qu’on voit des mouvements un peu trop d’entraînement. Ça redouble de passes, ça part sur les côtés mais c’est toujours la même chose. Ça manque d’inspiration. Il y a un déficit de caractère, de folie. Et c’est ce qui explique que le FC Nantes ne parvient pas à emballer ses matches. Je m’inquiète un peu par rapport à une saison terne car je trouve qu’il est trop tôt pour évoquer le maintien. Ce début de saison ressemble un peu aux fins des années passées. »

« Ce début de saison raté est dû à la faillite des cadres. Il y a Moses Simon, qui n’est pas revenu à son niveau de la fin de la saison passée ; Ludovic Blas, on sait qu’il a du talent mais il est nonchalant au possible ; Marcus Coco est décevant mais il a été blessé il y a un an et il faut qu’il revienne… »