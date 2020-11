FC Nantes : cet ex Canari qui vit un rêve aux côtés de Cristiano Ronaldo

Parti du FC Nantes en janvier dernier, Junior Ntenda (Juventus de Turin, 18 ans) vit un rêve éveillé en Italie. S'il n'a pas encore eu la chance de débuter avec les professionnels de la Vieille dame, le jeune latéral gauche a déjà été appelé à l'étage du dessus pour participer à l'entraînement des pros … Et même combiner avec Cristiano Ronaldo.

Dans le dernier Onze Mondial, paru ce lundi, l'ancien Canari raconte sa belle histoire : « Lors des oppositions, je me retrouvais toujours face à Douglas Costa. Ce n’était pas facile, mais je m’accrochais pour essayer d’être au niveau. Dans mon couloir, je jouais parfois avec Cristiano Ronaldo. C’était incroyable, j’avais la pression, c’est Cristiano quand même ».

« A Nantes, je ne me suis jamais entraîné au delà des U19 »

Même s'il a encore du chemin à parcourir pour faire sa place à la Juve, Junior Ntenda a déjà été plus considéré du côté de Turin qu'à Nantes : « A Nantes, je ne me suis jamais entraîné avec les pros, ni même avec la réserve. Juste en U19. Parfois, j’étais frustré parce que j’étais en équipe de France. Et quand je discutais avec les autres, ils étaient tous surclassés, ils avaient tous pu faire un entraînement avec les pros. J’étais quasiment le seul à ne jamais avoir été surclassé (…) Pourtant, je montrais de bonnes choses à Nantes, je pensais avoir le niveau pour monter avec la réserve d’abord. Mais c’était le fonctionnement du club. Franchement, quand j’entendais les histoires des autres en sélection, mon cœur battait, ça me touchait. J’étais peiné, mais ça faisait partie de ma formation ».

Une chose est certaine : s'il explose en Série A, le défenseur de 18 ans, cédé pour une bouchée de pain par le FCN (400 000€), laissera de lourds regrets à Waldemar Kita...

Pour retrouver l'interview complète de Junior Ntenda, c'est dans le dernier Onze Mondial, disponible ICI.