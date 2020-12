FC Nantes : chaos, supporters, direction … Un ancien Canari pousse un vibrant coup de gueule !

Ancien joueur du FC Nantes, également passé par le SCO Angers, Issa Cissokho (35 ans) a livré son ressenti à Ouest-France sur la grave crise traversée par les Canaris. Pour l'ancien latéral, l'urgence est là et ça le désole...

« Ça me met en colère. Le FC Nantes a occupé une grande place dans le foot français et européen. Je me demande comment il peut en être arrivé là aujourd’hui. Le club frôle le chaos. J’ai connu des périodes délicates avec le FC Nantes mais jamais des manifestations comme celle de dimanche dernier avant le match contre Dijon (1-1). La seule manifestation que j’ai connue dans ma carrière, c’était au Genoa, en Italie. Cette manifestation semble concerner tout le peuple jaune et vert. Tous les supporters et pas uniquement la Brigade Loire. Ils ne reconnaissent pas leur club », a lâché le Sénégalais.

« J'ai peur pour mon club de coeur »

Issa Cissokho a lui-même du mal à voir qui tient réellement la barre chez les Canaris : « Il y a des problèmes importants à tous les niveaux. Le recrutement n’est pas franchement une réussite, la gestion des jeunes du centre qui ne sont pas intégrés au groupe pro (Mendy) ou ne jouent pas (Basila) interroge. Le lien entre les pros et la formation est distendu à en croire certaines interviewes (Ziani, l’entraîneur des U 19 avait dénoncé en début de saison une rupture entre les secteurs professionnel et jeune du club). Et il y a aussi des problèmes extra-sportifs. Tout cela génère d’importantes tensions et fragilise le FC Nantes. J’ai peur pour mon club de cœur parce que je ne vois pas comment il peut se relever ».