FC Nantes : Chirivella a encore marqué des points auprès des supporters après le PSG

Le FC Nantes a créé la surprise en s’imposant à domicile (3-1) face au leader de Ligue 1, le PSG. Un match bien maîtrisé par les Nantais qui ont bénéficié du soutien très important du public de la Beaujoire.

Le milieu de terrain du FC Nantes, Pedro Chirivella n’a pas manqué de remercier les supporters après le match : « Plus que jamais une victoire D’ÉQUIPE. Et surtout, c’est une victoire pour vous. Quelle ambiance. Il y a des semaines importants à venir et c’est ensemble q’on peux faire de belles choses! Vamos chicos ».

