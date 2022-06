FC Nantes : Chirivella a perdu un pilier, les adieux sont déchirants

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Alors que les joueurs du FC Nantes reprendront l’entraînement ce mercredi, Pedro Chirivella (25 ans) aura certainement le moral à zéro. Le milieu de terrain espagnol a annoncé sur ses réseaux sociaux le décès de son grand-père, avec qui il était proche et avec qui il entretenait « une relation spéciale ». Le Nantais a laissé un dernier message à son grand père sous une publication Instagram.

« Je t’aime et tu ne sais pas à quel point »

« Merci de m’avoir inculqué ta bonté, ton honnêteté, ton humilité et tant de valeurs que j’essaie de porter avec moi au jour le jour. Je te promets que je me lève chaque jour en essayant de te ressembler autant que possible », a écrit l’Espagnol, en postant des photos et des vidéos de lui et de son grand-père.

« Je suis sûr que tes enfants n’auraient pas pu avoir un meilleur père, Yaya un meilleur mari, parce que moi, en tant que petit-fils, je peux te dire qu’il n’y en a pas deux. Toi et moi savions que notre relation était spéciale et ça le restera toujours. Bon voyage Yaye. Je t’aime et tu ne sais pas à quel point ». De nombreux supporters du FC Nantes ont apporté leur soutien à Chirivella dans les commentaires.

Pour résumer Le milieu de terrain du FC Nantes Pedro Chirivella (25 ans) a annoncé sur ses réseaux sociaux le décès de son grand-père avec qui il était proche. Il lui a adressé un dernier message. De nombreux supporters des Canaris lui ont apporté leur soutien.

Adrien Deschepper

Rédacteur

Podcast Men's Up Life