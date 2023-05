FC Nantes : Chirivella annonce son retour mais fait une confidence inquiétante avant Lille

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Il a accéléré son retour "Je me sens bien. Le repos que j'ai eu m'a fait du bien. J'ai fait une bonne semaine d'entraînement et je suis prêt pour aider l'équipe. Ce n'était pas prévu que je revienne aussi tôt. Mais j'ai parlé avec le coach, on s'est mis d'accord pour que j'essaye de revenir un peu plus tôt. Cette semaine, je n'ai pas eu de douleur donc je suis à la disposition du coach et je vais tout faire pour aider l'équipe dans la lutte pour le maintien."

"L'aspect mental nous manque en ce moment"

Une équipe qui s'écroule à chaque but encaissé

"A chaque fois qu'on prend un but, c'est ensuite difficile. On fait de bonnes entames de match et dès qu'il y a un but, on dirait que c'est fini. L'aspect mental nous manque en ce moment."

Un groupe inquiet

"On a fait des résultats extraordinaires en Europe et en Coupe de France et on pensait qu'un match nul en Ligue 1 était un bon résultat. Ça ne l'est pas. On a tous parlé, fait les calculs, dit qu'on allait réagir... Là, c'est un championnat à six points. Il y a deux ans, on avait notre destin en main. Là, ce n'est pas le cas. Même si on gagne les deux matches... S'il y a de la peur ? Je ne sais pas. On est touchés, on vit une saison très compliqués. Sur le terrain, on n'est pas bons. Si on va sur le terrain, il ne faut pas avoir peur. On doit aller à Lille pour faire notre meilleur match. Après, on verra. Je préfère avoir des doutes. Tu ne peux pas jouer si tu as peur."

Pour résumer Blessé depuis quelque temps, Pedro Chirivella a accéléré sa convalescence afin de pouvoir aider le FC Nantes à se maintenir lors des deux dernières journées de Ligue 1. Le milieu espagnol a expliqué que lui et ses partenaires doutaient énormément...

Raphaël Nouet

Rédacteur