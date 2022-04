FC Nantes : Chirivella chambre Bukari pour son but face à Bordeaux

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le FC Nantes a renoué avec le succès en s’imposant contre les Girondins de Bordeaux, hier. Un match riche en intensité remporté 5-3 par les Canaris qui étaient mené 2-0 à la mi-temps. Blessé, Pedro Chirivella n’a pas participé à la victoire de son équipe mais il n’a pas manqué de chambrer son coéquipier Bukari après son but.

Alors que Bukari a inscrit le cinquième but de son équipe, de la tête, Pedro Chirivella l’a gentiment chambré sur Twitter : « Maintenant tu marques de la tête ?! Bien joué mon frère ! ».

Feels great to be on the scoresheet. What a comeback. Well done boys!👍🏽🔰🔥@pumafootball pic.twitter.com/CyauBx2Pq9