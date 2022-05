FC Nantes : Chirivella déclare sa flamme aux supporters avant la finale face à l'OGC Nice

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Auteur d'une brillante saison au FC Nantes, Pedro Chirivella s'apprête à vivre sa première finale de Coupe en France. Récemment prolongé jusqu'en juin 2026 et plus que jamais heureux avec les Canaris, l'ancien joueur de Liverpool reconnaît que l'ambiance y est pour beaucoup dans son coup de foudre pour les Jaune et Vert.

« Je n’oublierai jamais la soirée qu’on a passée contre Monaco. C’était incroyable. On espère revivre ces émotions. Pour l’instant, je n’y pense pas même si, quand je sors, les gens m’en parlent. Monaco, c’est la plus grande émotion de ma carrière avec mon premier match pour Liverpool », a expliqué l'Espagnol, désireux de continuer à rendre fier les supporters.

Scotché par l'envahissement du terrain face à Monaco

« L'envahissement du terrain ? Je ne m’en rappelle même pas ! J’étais surpris. On en a parlé avec Fabio. on se disait qu’en Angleterre, c’était quelque chose d’impossible. Je n’ai pas eu peur, j’étais trop content », a poursuivi Chirivella, qui reconnaît un parcours heureux jusqu'à Saint-Denis : « Il faut le reconnaître, on a eu la chance de jouer pratiquement tous les tours à la Beaujoire et on sait comment on est costaud dans notre stade ».

L'ex-joueur des Reds a depuis basculé en mode finale : « En finale, tu es à un match d’un titre. L’aspect mental va être primordial. C’est pour ça qu’il faut arriver dans un bon moment. Nice, c’est costaud mais une finale se joue sur des détails et la tête peut être un élément prépondérant ».

Pedro Chirivella, avant la finale de @CoupedeFrance : "La demi-finale contre Monaco, c’est la plus grande émotion de ma carrière avec mon premier match pour Liverpool." #FCNantes #OGCNFCN



L'entretien complet 👇https://t.co/FM5sysFI6u — Ouest-France Sports 44 (@OFsports44) May 5, 2022

Les mots forts de Chirivella avant Nice - Nantes Dans Ouest-France, Pedro Chirivella a évoqué le parcours du FC Nantes en Coupe de France avec en point d'orgue la demi-finale face à Monaco. L'Espagnol est tombé sous le charme des Canaris et de leurs supporters un peu fous...

Alexandre Corboz

Rédacteur