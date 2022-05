FC Nantes : Chirivella fait une promesse pour le rendez-vous contre l'OGC Nice

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Absent depuis le 17 avril en raison d'une blessure aux adducteurs, Pedro Chirivella a fait son retour à la compétition hier soir à Lens (2-2). Le milieu de terrain espagnol était titulaire mais a été sorti par Antoine Kombouaré à la mi-temps, comme cela avait été convenu avant le coup d'envoi. Et comme par hasard, son équipe a mené 2-0 quand il était sur la pelouse mais s'est faite remonter sans lui, preuve de son importance. La bonne nouvelle, c'est qu'il devrait être totalement opérationnel pour la finale de la Coupe de France en fin de semaine contre l'OGC Nice.

"On a un gros match la semaine prochaine mais, pour moi, ça passait par un bon match aujourd’hui, a-t-il déclaré au site officiel du FCN. C’était important pour bien préparer la finale et arriver en confiance. C’est ce qu’on a essayé de faire. Comment je me suis senti après deux semaines sans jouer ? Bien. J’ai travaillé pendant deux semaines avec les kinés pour arriver sur ce match de la meilleure manière. On a encore une semaine pour améliorer les choses et être à 100 % pour la finale.