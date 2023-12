FC Nantes : Chirivella montre les muscles après Nice et s’incline devant Lafont

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

“Quand on a confiance, on se sent capable de battre tout le monde”. Pedro Chirivella est revenu sur la grande prestation de ses coéquipiers ce samedi lors de FC Nantes - OGC Nice (1-0), dans un entretien avec Ouest-France. Auteur de 6 arrêts, Alban Lafont a livré une prestation de haut vol, félicitée par son capitaine: “On a un gardien de très haut niveau, il faut qu’il ait cette confiance en lui, car il est vraiment très fort. Quand il est comme ça, on est une équipe différente.” Une prestation qui assure des débuts confortable pour Jocelyn Gourvennec.

De grands débuts pour Gourvennec

Pour la première du remplaçant de Pierre Aristouy, Pedro Chirivella annonce que son équipe a satisfait son nouvel entraîneur: “Il était content, car on a suivi les consignes, on a fait bloc, défendu ensemble”. De bonne augure pour un FC Nantes qui a rebasculé dans la première partie du tableau (8ème).

« Quand on a la confiance, on se sent capable de battre tout le monde. On l’avait perdue cette confiance », Chirivella #FCNantes https://t.co/t3Figqxgku — Tribune Nantaise (@TribuneNantaise) December 3, 2023

