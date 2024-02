FC Nantes : Chirivella rêve de rejouer avec un ami évoluant au PSG

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

A quelques heures de la réception du PSG par le FC Nantes, France Bleu révèle les liens forts qui unissent Pedro Chirivella et Carlos Soler. Le capitaine des Canaris et le milieu parisien ont été formés ensemble à Valence et sont amis depuis. Ils expliquent d'ailleurs qu'ils se voient à chaque fois qu'ils ont des moments de libre en commun, car leurs épouses sont également très proches.

"Se retrouver sur le terrain, ça serait un rêve"

Chirivella aimerait d'ailleurs rejouer avec Soler à l'avenir, ce qui a permis à ce dernier de mettre un petit tacle à son entraîneur au PSG, Luis Enrique... "Moi, je signe tout de suite, a déclaré Chirivella. Si vous me proposez de rejouer avec lui, je n'hésiterais pas parce qu'en plus d'être amis, sur le terrain, on se comprenait aussi très bien. Notre connexion était vraiment belle." Ce à quoi Soler a répondu : "Mais Pedro, maintenant, je suis latéral, tu dois comprendre ça. Luis Henrique m'utilise désormais à ce poste-là (rires)". "Je crois qu'on avait 7 ans lorsqu'on a joué notre premier match ensemble, a conclu Chirivella. Ça remonte à 20 ans, bon sang ! Se retrouver sur le terrain, ça serait un rêve."

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life