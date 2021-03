FC Nantes : Christian Gourcuff brise le silence et prend position

Zapping But! Football Club FC Nantes : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Il s'est voulu clair. D'emblée. Précisant à nos confrères de Onze-Mondial qu'il accorderait bel et bien un entretien mais à une seule condition . "Aucun problème si c’est pour parler football." Christian Gourcuff, ancien entraîneur du FC Nantes remercié au cours de la saison, a donc longuement répondu à diverses questions sur son métier. Plutôt instructif, notamment lorsqu'on lui demande ce qu'est, à ses yeux, un bon entraîneur.

"C’est difficile à définir parce que pour moi, c’est comme un prof. Qu’est-ce qu’un bon prof ? Est-ce qui c’est celui qui a les meilleures stats aux examens, en ayant souvent des élèves déjà triés sur le volet ou le prof qui fait progresser ses joueurs, qui les fait s’épanouir et qui les rend heureux dans le quotidien et la pratique, et finalement tire la quintessence de ses joueurs ? Pour moi, c’est plutôt la deuxième option. J’ai toujours considéré mon métier comme ça.

Et est-ce qu'on peut être bon sans gagner de trophées ? Aujourd’hui, on ne vit que par les stats, le CV, le palmarès… C’est la société qui l’impose. Maintenant, chacun a sa vision. Moi, j’ai une autre vision des choses. Je la garde pour moi mais c’est une vraie question de sensibilité."