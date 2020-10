FC Nantes : Christian Gourcuff désigne trois cadres qui doivent se réveiller

Dimanche dernier, le FC Nantes a retrouvé de la confiance grâce à une victoire convaincante à la Beaujoire face au Stade Brestois (3-1). Une performance qui ne doit pas occulter pour autant le début de saison difficile des Canaris, qui n'ont gagné que deux matchs depuis l'entame du championnat.

Sur l'antenne de RMC, Christian Gourcuff n'a d'ailleurs pas caché les difficultés actuelles. Qu'il explique par une équipe jeune mais aussi par « des leaders de la saison dernière » qui ne sont pas au même niveau lors de cette saison.

Gourcuff confiant pour leur retour

Et l'entraîneur nantais a même livré les noms de trois éléments qui ne répondent pas à ses attentes pour le moment. « Je pense à Simon Moses qui a débuté timidement, Imran Louza qui a été expulsé déjà deux matchs, Nicolas Pallois qui n'est pas à son niveau de la saison dernière ».

Néanmoins, le coach nantais garde confiance pour les revoir relever la tête . « On peut espérer que ces joueurs-là retrouvent leur niveau et à ce moment là on aura aussi une équipe plus compétitive », espère Gourcuff. Il faudra attendre un peu puisque le match du week-end, sur la pelouse du RC Lens, est finalement reporté.