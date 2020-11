FC Nantes : Christian Gourcuff se confie plus en détail sur son avenir

Au fur et à mesure que les semaines passent, l'avenir s'assombrit pour Christian Gourcuff au FC Nantes. A 65 ans, le technicien breton se voit de moins en moins durer dans le milieu. S'il ne s'interdit pas complètement une nouvelle prolongation avec les Canaris s'il parvient à redresser la barre, Christian Gourcuff s'est à nouveau exprimé sur son avenir pour le Télégramme et ses mots ne laissent plus place au doute. La retraite, c'est pour bientôt.

Gourcuff n'officialise pas sa retraite mais...

« J’étais déjà en retraite avant de venir à Nantes et j’étais content de l’être. Comme je l’ai dit, j’ai connu des mois fantastiques la saison dernière, dans le travail, dans le relationnel donc je ne regrette pas d’avoir repiqué. Je ne me fixe pas de limite donc je ne vais pas dire six mois avant si j’arrête. La fin arrivera sans problème. J’ai prolongé parce que le président m’avait sollicité, ce n’était pas de mon fait. J’avais justement demandé un contrat d’un an quand je suis arrivé parce que je ne voulais pas de contrainte et le club non plus au niveau contractuel. Il y a eu une relation de confiance et on a prolongé d’un an pour cette raison », a-t-il glissé.

La question de son avenir, Christian Gourcuff la règlera seulement avec Waldemar Kita, pas avec d'autres clubs ni d'autres projets. « Nantes sera mon dernier club. Je l’avais dit aussi quand j’ai signé à Rennes mais, là, j’ai eu tort parce que j’ai été trahi par des personnes. Quoi qu’il arrive, Nantes sera le dernier. Les choses arriveront naturellement ».

… Il y pense de plus en plus

Quant à savoir ce qu'il fera de sa retraite, Christian Gourcuff s'éloignera du football pour profiter de sa Bretagne : « Ce sera voir des personnes que je vois actuellement furtivement, mes amis et puis, après, consacrer un peu plus de temps à mes chiens (…) Je regrette d’avoir couru après le temps toute ma vie et de ne pas en avoir eu assez pour profiter des choses simples de la vie qui sont les plus remarquables. C’est une balade avec mes chiens dans la nature, un tour de vélo, profiter de la mer en Bretagne où je serai entre le Morbihan et le Finistère ».