FC Nantes : Christian Gourcuff voit un pilier se réveiller avant l'OM

Poussé vers la sortie cet été et déchu de son brassard de capitaine, Abdoulaye Touré (26 ans) vivait jusqu'à présent une saison très délicate au FC Nantes. Mercredi soir, à Lens, le milieu de terrain des Canaris a été précieux, prenant ses responsabilités pour aller tirer le penalty de l'égalisation à 1-1. Un acte fort marquant le retour au premier plan de l'attaquant de Malakoff.

Capitaine face à Metz, vice-capitaine contre Lens, Abdoulaye Touré a laissé ses états d'âme au vestiaire : « Si je n’étais pas sur le terrain, c’est que c’était à moi de travailler. Je suis récompensé aujourd’hui et je n’ai jamais douté de cela. J’ai toujours été focalisé sur ce que j’avais à faire ».

La force de caractère de Touré, un atout pour les Canaris

Loin de confirmer que le changement de statut de Touré cette saison était lié au Mercato, Christian Gourcuff a justifié le passage sur le banc de son milieu de terrain... par son été compliqué à cause du Covid. « Les joueurs touchés par le Covid ne reviennent pas tout de suite à leur niveau physique et lui a vraiment besoin d’être à 100 % de ses moyens pour exprimer son potentiel. Il est performant et il n’y a pas de raison de changer. Il n’y a eu aucun problème quand il s’est retrouvé sur le banc. Je pense que c’est capital pour un footballeur d’être capable de surmonter l’échec. Quand on l’a vécu, c’est peut-être plus facile que pour des joueurs qui découvrent cette situation ». Face à l'OM, Touré sera en balance avec Pedro Chirivella pour débuter...