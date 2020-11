FC Nantes : Christophe Jallet a trois coups de cœur chez les Canaris

Retraité depuis l'été dernier, Christophe Jallet fait des débuts remarqués en tant que consultant pour Téléfoot. Avant le match entre le FC Lorient, son ancien club, et le FC Nantes, l'ex international tricolore s'est exprimé sur le site officiel des Canaris. Et l'ancien disciple de Christian Gourcuff a été invité à donner les joueurs nantais qu'il appréciait le plus.

Le consultant est séduit par le trio Blas – Kolo Muani - Louza

« Jaja » a cité trois noms : « J’adore le profil Ludovic Blas. C’est un joueur capable de faire la différence tout seul mais qui s’inscrit aussi dans un collectif. Je le connais depuis de nombreuses années et j’ai eu l’occasion de l’affronter. Je trouve vraiment qu’il a tous les atouts du footballeur moderne. Après, c’est vrai qu’un jeune comme Randal Kolo Muani qui découvre la Ligue 1, réalise un très bon début de championnat. En témoignent notamment, ses récentes sélections avec les Espoirs. C’est un peu la nouvelle découverte. On aime voir ces nouveaux talents, à l’image aussi d’Imran Louza, qui, lui, fait quasiment figure de taulier dans cette équipe alors qu’il n’a que 21 ans et qu’il entame seulement sa deuxième année au plus haut niveau ».